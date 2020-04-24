В Петербурге выделят 5,5 тысяч коек для больных коронавирусом

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

В медучреждениях Петербурга развернут почти пять с половиной тысяч коек для пациентов с новым типом коронавируса. Их должны подготовить ко вторнику, 28 апреля.

Как сообщили в Смольном, койки развернут для пациентов с коронавирусом, состояние которых оценивается как средней и тяжелой степени. Они будут развернуты в 14 медицинских учреждениях.

Кроме того, развернут дополнительные 1950 коек для «легких» пациентов, у которых нет возможности лечиться дома. В частности, в «Ленэкспо» разворачивается госпиталь на 1000 коек, в пансионате «Заря» в Репино — 600 коек, в инфекционном отделении городской больницы — 350 коек.

Также в городе собираются перепрофилировать семь федеральных медучреждений дл пациентов с тяжелой и средней степенью заболевания.

Помимо того, в пресс-службе отметили, что Смольный зарезервировал 1,9 млрд рублей на закупку средств индивидуальной защиты. При этом в городе наблюдается нехватка аппаратов ИВЛ. Губернатор Александр Беглов говорит, что власти рассчитывают на помощь федерального центра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявили 253 новых случая коронавируса.