Суд рассмотрит иск петербуржца, требующего отменить запрет на посещение скверов и парков

Суд рассмотрит иск петербуржца, требующего отменить запрет на посещение скверов и парков
Исковое заявление зарегистрировал Санкт-Петербургский городской суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Заседание пройдет 28 апреля в Санкт-Петербургском городском суде. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Причиной для обращения в суд стало постановление правительства о мерах по противодействию коронавирусу. В документ регулярно вносятся дополнения, связанные с изменение эпидемиологической обстановки.

Судебное заседание по исковому заявлению Богдана Литвина к правительству города о признании недействующим постановления от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции COVID-19» назначено на 28 апреля в 14.00

Говорится в сообщении

Истца не устраивают несколько пунктов в данном документе. Он намерен добиться отмены запрета на проведения мероприятий и запрета на посещение садов, парков и скверов.

Напомним, данные ограничения ввелись в городе до 30 апреля. И информации о их продлении пока нет, хотя месяц подходит к концу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга подали иск к властям из-за ограничительных мер по коронавирусу.

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