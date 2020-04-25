В Индии число инфицированных COVID-19 за сутки выросло на 1,4 тысячи

Число заразившихся КОВИД в Индии за сутки выросло более чем на 1,4 тыс. человек. Фото: Pixabay

Число заразившихся КОВИД в Индии за сутки выросло более чем на 1,4 тыс. человек. Фото: Pixabay

За сутки в Индии коронавирусную инфекцию выявили у более чем 1,4 тыс. человек. Общее число зараженных составило 24 506.

По данным министерства здравоохранения и семейного благополучия, лечение проходят 18 668 человек. За все время пандемии новый вирус унес жизни 7 775 граждан. Выздоровели 4 748 человек.

Как сообщили РИА Новости, за минувшие сутки умерли 57 граждан Индии. Местные власти решили продлить режим изоляции в стране до третьего мая, он действует с 25 марта.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку инфекции COVID-19 пандемией. Коронавирус нового типа набирает обороты. Данные о зараженных по всему миру ежедневно обновляются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число жертв коронавирусной инфекции в мире приближается к 200 тысячам человек. Побороть болезнь не смогли 195 920 человек.