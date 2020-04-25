Число жертв нового коронавируса в мире приближается к 200 тысячам человек

Число жертв коронавируса в мире приближается к 200 тысячам. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса.

От коронавируса умерли 195 920 человек. При этом 781 382 человека вылечились, общее число случаев заражения достигло 2 790 986.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.