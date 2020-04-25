В ГИБДД разъяснили правила поездок между регионами

Въезд может быть ограничен не только в регион, но и в конкретный город и населенный пункт. Фото: Baltphoto

Въезд может быть ограничен не только в регион, но и в конкретный город и населенный пункт. Фото: Baltphoto

В Госавтоинспекции предупредили водителей, что перед поездкой в другой российский регион необходимо заранее выяснить, какие ограничения там введены местными властями.

Как сообщили в ГИБДД, при этом въезд может быть ограничен не только в регион, но и в конкретный город и населенный пункт. Необходимо узнавать оперативную информацию, поскольку ситуация может меняться ежедневно из-за изменений в эпидемиологической ситуации.

При поездке в другой регион граждане должны иметь при себе удостоверение личности другие документы, к примеру справки о временной регистрации в другом населенном пункте, трудовой договор или справку с работы, или справку о том, что у человека не выявлен коронавирус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в приложении для оформления цифровых пропусков появились 17 новых регионов.