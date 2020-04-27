В Петербурге на коронавирус за сутки обследовали 5,8 тысяч человек

За последние сутки в Петербурге тесты на коронавирус сдали 5 тыс. 821 человек. Об этом сообщает городская администрация утром в понедельник, 27 апреля.

На карантине по коронавирусу в Петербурге остаются 3 тыс. 735 человек. Из них 49 размещены в обсерваторе, 493 — на самоизоляции, 3 тыс. 193 — контактные.

Служба экстренных вызовов 112 получила 392 обращения по вопросам, связанным с COVID-19. Единая региональная информационно-справочная служба 122 обработала 743 вызова. О своем возвращении из другой страны сообщили 11 человек.

Помощь волонтеров запросили 146 раз. Всего выполнено 10 тыс. 832 заявки. Аккредитацию в Петербурге получили 2 тыс. 451 волонтер. Оставить заявку на оказание помощи можно по горячей линии 8-800-200-34-11.

Выдача продуктовых наборов продолжается. Школьники и ученики средних профессиональных учреждений получили более 538 тыс. наборов из 550 тыс. запланированных, воспитанники детских садов — 398 тыс. из 540 тыс., учащиеся учреждений с круглосуточным пребыванием — 4 тыс. 178 из 4 тыс. 445.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России провели более 3 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.