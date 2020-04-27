В Центре Вредена рассказали, что происходит в закрытой на карантине клинике

В Центре Вредена рассказали, что происходит в закрытой на карантине клинике
Андрей Черный. Фото: скриншот видеообращения

Исполняющий обязанности директора петербургского центра травматологии и ортопедии им. Вредена Андрей Черный записал видеообращение, в котором рассказал о подробностях карантина в медучреждении.

НМИЦ Вредена закрыли на карантин по предписанию главного врача почти три недели назад — 8 апреля. Медик рассказал, что за это время у всех, кто находится в Центре, накопилась физическая и эмоциональная усталость.

По словам Андрея Черного, в центре организовали два «чистых» отделения, в одно из которых переводят пациентов из Петербурга и Ленобласти с отрицательными анализами, а после их выписывают. Второе отделение предназначено для жителей других регионов, которые должны отбыть там обсервацию и отправиться домой после заключительного теста.

И.о. директора Центра также поблагодарил медперсонал за стойкость и терпение, а пациентов — за понимание.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что роддом №18 в Петербурге вернулся к работе после закрытия на карантин по коронавирусу.

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