Названа дата возможного обращения Путина к россиянам в связи с коронавирусом

Названа дата возможного обращения Путина к россиянам в связи с коронавирусом
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Уже в этот вторник, 28 апреля, вынужденные выходные дни для граждан могут быть продлены. В этом году майские праздники для многих начались уже в марте.

О том, что президент России Владимир Путин может выступить с новым обращением 28 апреля, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Именно в этот день глава страны обсудит с руководителями регионов сложившуюся проблему, после чего обратится ко всем жителям. Ожидается, что Путин внесет ясность в ситуацию с ограничительными мерами, продлит режим самоизоляции, а также расскажет о новых предложениях по поддержке экономики и граждан во время эпидемии.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что планируется очередное обращение главы государства, в котором он выскажет о дальнейшем будущем страны в период распространения COVID-19.

Первое обращение состоялось еще 25 марта. Тогда было принято решение о объявлении нерабочей недели. Позднее, уже 2 апреля нерабочие дни превратились в месяц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин выступит с новым обращением для граждан в связи с коронавирусом.

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