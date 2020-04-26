Путин выступит с новым обращением для граждан в связи с коронавирусом

Ожидается, что обращение президента России Владимира Путина состоится на следующей неделе.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков озвучил вариант того, что новости о ситуации с COVID-19 в России и связанными с ними мерами, граждане услышат уже в ближайшие дни. Об этом сообщают РИА новости.

Новое обращение кажется совершенно логичным, учитывая рост заболеваемости. Сложно представить, что ограничительные меры действительно прекратят свои действия 30 апреля. Ведущие специалисты, в том числе главы Минздрава и Роспотребнадзора считают необходимым продления режима самоизоляции до окончания майских праздников.

Напомним, Путин уже дважды обращался к россиянам — 25 марта и 2 апреля. В первый раз было объявлено о введении нерабочей недели. Также, президент рассказал и различных мерах для поддержки населения и бизнеса в текущей эпидемиологической ситуации. Второго апреля было объявлено о продлении режима самоизоляции до конца апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин заявил, что пик по коронавирусу еще впереди.