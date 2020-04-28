Вице-губернатор Шаскольский прокомментировал отключение горячей воды в Петербурге во время самоизоляции

Вице-губернатор Шаскольский прокомментировал отключение горячей воды в Петербурге во время самоизоляции
Горячую воду будут отключать, но лишь в некоторых районах и ненадолго. Фото: pixabay.com

Вице-губернатор Северной столицы Максим Шаскольский заявил, что полностью избежать отключения горячей воды в период самоизоляции в городе не получится.

По его словам, в нескольких районах Санкт-Петербурга в мае все-таки придется провести сезонные температурные испытания, которые обычно каждый год проводятся во всем городе. Об этом Шаскольский рассказал во вторник, 28 апреля, в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Вице-губернатор подчеркнул, что отказаться от проведения важных профилактических работ невозможно, и добавил, что все отключение, как и возобновление горячего водоснабжения, будут производиться в срок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области полностью отменили любые плановые отключения водоснабжения, отопления, газа или электричества до снятия режима самоизоляции.

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