Коронавирус может уменьшить заболеваемость гриппом

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

Пандемия может принести и нечто положительное.

Помочь в недопущении активных вспышек эпидемии гриппа могут привитые правильные привычки. Также, повлияют и введенные в странах ограничительные меры. Об этом сообщает издание The Conversation с ссылкой на ученых из британского Университета Ланкашир.

К примеру, в Британии из-за коронавируса граждане стали намного чаще мыть руки после посещения общественных уборных. До пандемии статистика была не из приятных. Заботились о чистоте рук в данной ситуации лишь 32% мужчин и 64% женщин.

Помогли избежать высокой заболеваемости гриппом и закрытые школы. Именно юные учащиеся чаще всего болеют и имеют много контактов.

Также, местные жители соблюдают расстояние и не подходят близко к друг другу, что тоже сказывается весьма благоприятно.

Точных цифр и статистики по уменьшению количества больных гриппов привести пока сложно. Подобные симптомы характерны и для других заболевания. Однако, стоит отметить, что в Японии и странах Европы уже зафиксировано значительное снижение уровня заболеваемости гриппом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы страны, которые «выиграли» от борьбы с пандемией коронавируса.