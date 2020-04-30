В Пулково отменили 20 рейсов

В Пулково отменили 20 рейсов
Пулково. Фото: pulkovo-baltfoto

Несостоявшиеся в больших количествах вылеты из аэропорта Северной столицы становятся уже чем-то обыденным.

Сегодня, 29 апреля, в небо не поднимутся самолеты 20 рейсов.

Пассажиры не смогут улететь в Сочи, Москву, Вологду, Киров, Апатиты, Симферополь, Архангельск, Сургут и Мурманск.

Отмены коснулись следующих авиакомпаний: Red Wings, «ЮТэйр», «Россия», S7, «Северный ветер», «Вологодское авиапредприятие», «РусЛайн», «Северсталь» и Smartavia.

Напомним, вчера, 29 апреля, было отменено 25 рейсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самолет с российскими туристам с Мальдив и Шри-Ланки приземлился в Пулково. Более ста петербуржцев, застрявших в других странах, смогли сегодня вернуться домой. Остальная часть пассажиров полетела в Москву. Теперь всем прибывшим россиянам предстоит две недели пробыть в самоизоляции.

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