Попова: коронавируса в России до марта не было

Убежденность некоторых россиян в том, что они переболели коронавирусом в январе-феврале, ошибочна. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус».

«В РФ тогда коронавируса, вот именно этого коронавируса, не одного из нескольких десятков, а именно этого коронавируса, тогда в России и Москве не было», — отметила Попова.

На это указывает то, что иммунитет к коронавирусу в России имеет лишь небольшая доля популяции, подчеркнула глава Роспотребнадзора. Число переболевших растет медленно так как сам процесс выздоровления занимает длительное время.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Ученые выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа. Общее число заболевших в мире превышает 3,3 млн. В России выявлено 124 тыс. 54 случая, скончались 1 тыс. 222 человека, выздоровели более 15 тыс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росздравнадзор зарегистрировал тест на определение антител к коронавирусу.