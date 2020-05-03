Борис Джонсон рассказал, что врачи собирались объявить о его смерти

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, переболевший коронавирусом, сообщил изданию Sun, что врачи собирались объявить о его смерти.

«Я был не в самой блестящей форме и знал, что существуют запасные планы действий. У врачей были все виды планов относительно того, что делать если все пойдет крайне плохо», — рассказал он изданию Sun.

Ранее Борис Джонсон был доставлен в медицинское учреждение для того, чтобы пройти необходимые тесты на инфекцию COVID-19. У политика был выявлен коронавирус, у него наблюдался кашель, а температура была высокой. Джонсон был госпитализирован по совету лечащего врача. В пятницу, 27 марта, глава британского правительства сообщил, что у него выявили заражение коронавирусной инфекцией. Накануне его выписали из больницы. Недавно премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон стал отцом. Его невеста Кэрри Саймондс родила сына. Стоит отметить, что 31-летняя Саймондс стала матерью впервые, а вот для Джонсона это уже шестой ребенок. Четверо детей у него появились в браке с юристом Мариной Уилер, пятый — от искусствоведа Хелен Макинтайр, с которой они не были женаты. По некоторым данным, у Джонсона есть еще один внебрачный ребенок, однако он не подтверждает эту информацию.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с аналогичным диагнозом в одну из берлинских клиник помещен популярный немецкий исполнитель Тилль Линдеманн. По предварительной информации, певец и поэт сейчас находится в отделении интенсивной терапии в одном из медицинских учреждений Берлина.