Академик РАН рассказал, как избежать заражения COVID-19 через продукты и воду

Специалисты допускают, что коронавирус может передаваться через еду и воду. Исключить такой способ заражения поможет термическая обработка. Об этом рассказал руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.

Особенность коронавируса в том, что он способен распространяться не только воздушно-капельным путем, как ОРВИ, но и через кишечник, подобно дизентерии и холере. Заражение в этом случае происходит фекально-оральным путем.

«Любая хозяйка знает, что температурная обработка убивает вирусы. Поэтому необходимо кипятить воду, не пить из сомнительных источников», — пояснил Феликс Ершов в интервью НСН.

Академик советует очищать воду кипячением или фильтрованием, мыть руки после туалета и следить за тем, чтобы дети выполняли эти рекомендации. Продукты необходимо тщательно мыть, по возможности проводить термальную обработку. Залежавшиеся продукты в целях профилактики лучше не употреблять.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре допустили заражение коронавирусом через еду и воду.