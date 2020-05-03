Медики Петербурга могут остатся без компенсаций за заражение коронавирусом

Врачам придется доказывать, где они заразились коронавирусом. Фото: комитет по здравоохранению

Врачам придется доказывать, где они заразились коронавирусом. Фото: комитет по здравоохранению

Для получения компенсаций медикам, заразившимся коронавирусом, придется доказывать, что они заболели на работе. Принимать решения по данному вопросу будут специальные комиссии.

Комиссии будут созданы работодателем, уточняется в распоряжении комитета по здравоохранению. В их состав войдут непосредственный руководитель заболевшего медработника, специалист по охране труда, представитель выборного органа профсоюзной организации (любо другой представитель органа работников) и другие должностные лица. Возглавить комиссию должен один из заместителей руководителя медучреждения.

Комиссия будет проводить расследование, для того чтобы установить, заразился медик на работе, либо при других обстоятельствах.

Ранее директор РОО «Врачи Санкт-Петербурга», доктор медицинских наук Владимир Жолобов рассказал gazeta.spb.ru, что доказать, заразился медик на работе или на улице, непросто. Большую роль в работе комиссий, по его мнению, будет играть человеческий фактор.