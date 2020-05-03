Эпидемиолог Минздрава назвал сроки спада пандемии в России

Снижение пандемии коронавируса в России может произойти в июне. Об этом заявил главный эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико в интервью «Парламентской газете».

Эпидемическая ситуация по регионам России неоднородная. Однако в последнее время отмечено некоторое замедление интенсивности развития эпидемического процесса, подчеркнул Брико. По его словам, за прошлый месяц темп роста числа новых случаев коронавируса сократился с 27% (2 апреля) до 6,9% (1 мая).

Эпидемиолог не исключает, что происходит стабилизация заболеваемости. В этом случае ожидать её снижения можно уже в июне. При этом он подчеркнул, что по опыту фаза обратного развития эпидемии более длительная, чем фаза её роста.

«О завершении цикла эпидемического процесса можно говорить лишь тогда, когда удельный вес новых заболеваний составляет менее одного процента», — сказал Брико.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный кардиолог Минздрава РФ, академик РАН Сергей Бойцов призвал ужесточить карантинные меры в России.