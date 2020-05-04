Грузия открывает въезды и выезды из Батуми и Кутаиси

Грузия открывает въезды и выезды из Батуми и Кутаиси
Флаг Грузии. Фото: pixabay

Грузинское правительство решило открыть въезды и выезды из крупнейших городов страны Батуми и Кутаиси. Эти города станут «свободными» со вторника, 5 мая.

Батуми и Кутаиси были закрыты на въезд и выезд с 15 апреля в рамках борьбы с распространением нового типа коронавируса. Об открытии городов заявил премьер-министра Георгий Гахария на брифинге, сообщает ТАСС.

С 5 мая в Батуми и Кутаиси снимают все ограничения на передвижение.

Премьер-министр Грузии также отметил, что в городах Тбилиси и Рустави ограничения пока продолжатся. По его словам, это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в пограничных районах.

Гахария добавил, что сейчас в правительстве обсуждают вопрос об открытии Тбилиси и Рустави. Он предположил, что положительное решение может быть принято уже к концу недели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам посоветовали не ждать отпуска за границей в 2020 году.

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