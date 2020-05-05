Проценко: больше половины пациентов в Коммунарке — в тяжелом состоянии

Проценко: больше половины пациентов в Коммунарке &#8212; в тяжелом состоянии
На кислороде вне реанимации находятся 49 процентов пациентов, передает Проценко. Фото: Facebook/Денис Проценко

Денис Проценко, главный врач Коммунарки, столичной инфекционной больницы, рассказал о текущем положении дел по состоянию на 5 мая.

Этими сведениями медик поделился в своем Facebook. Согласно опубликованным данным, сейчас в медицинском учреждении находится 472 пациента, из которых 36% находятся в состоянии средней степени тяжести, состояние 58% оценивают как тяжелое. Еще шесть процентов находятся в крайне тяжелом состоянии.

При этом коронавирусная инфекция подтверждена тестами лишь у 63% людей, находящихся в Коммунарке. Еще 98% страдают внебольничной пневмонией. Отметим, что этот диагноз врачи расценивают как аналогичный COVID-19. Сейчас в реанимации находятся 57 человек, 61% из них — люди старше 60 лет, еще 35% — старше 40 лет. 53% пациентов в реанимации подключены к искусственной вентиляции легких.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи Коммунарки выявили новый симптом коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коммунарка коронавирус москва россия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Подсветка преобразила городские ворота Петербурга на площади Победы
В среду в Петербурге по-прежнему будет рекордно тепло
Президент UFC рассказал о «безумном» богатстве Хабиба Нурмагомедова
В 2020 году девятиклассники могут остаться без сдачи ОГЭ
Индекс самоизоляции в Петербурге «покраснел»
Проценко: больше половины пациентов в Коммунарке — в тяжелом состоянии
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии больного коронавирусом ...
Трамвайное кольцо в Петербурге «атаковал» гигантский жук