Проценко: больше половины пациентов в Коммунарке — в тяжелом состоянии

Денис Проценко, главный врач Коммунарки, столичной инфекционной больницы, рассказал о текущем положении дел по состоянию на 5 мая.

Этими сведениями медик поделился в своем Facebook. Согласно опубликованным данным, сейчас в медицинском учреждении находится 472 пациента, из которых 36% находятся в состоянии средней степени тяжести, состояние 58% оценивают как тяжелое. Еще шесть процентов находятся в крайне тяжелом состоянии.

При этом коронавирусная инфекция подтверждена тестами лишь у 63% людей, находящихся в Коммунарке. Еще 98% страдают внебольничной пневмонией. Отметим, что этот диагноз врачи расценивают как аналогичный COVID-19. Сейчас в реанимации находятся 57 человек, 61% из них — люди старше 60 лет, еще 35% — старше 40 лет. 53% пациентов в реанимации подключены к искусственной вентиляции легких.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи Коммунарки выявили новый симптом коронавируса.