Главрач больницы в Омске уволился из-за вспышки коронавируса в учреждении

Он считает, что ответственность за случившееся лежит на его плечах.

Об этом стало известно сегодня, 5 мая. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения региона. Главный врач городской больницы в Омске Георгий Соболев покинул свой пост по собственному желанию после вспышки коронавируса в учреждении. Там успели заболеть 16 человек, всего пациентов в больнице около 400. Соболев решил, что вина за случившееся лежит на нем и он не может больше быть главным врачом.

«Сегодня главный врач принял решение, что по собственному желанию покидает свой пост, потому что не смог уберечь коллектив и не смог принять нужные меры эпидемиологической безопасности»,

— говорится в сообщении.

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