Завод «Севкабель» перенесут с Васильевского острова на Кировский завод

Завод «Севкабель» на Васильевском острове в Петербурге переедет на территорию технопарка «Кировский завод». Ожидается, что к концу 2020 года предприятие полностью освободит текущую площадку.

Ко второму кварталу 2021 года все производственные линии будут запущены на территории Кировского завода. Новое производство «Севкабеля» по планам займет около 55 тыс. кв. метров. Участок взят в долгосрочную аренду, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу «Севкабеля».

Программа релокации подразумевает непрерывную работу: пока ведется демонтаж первой очереди линий, остальные мощности продолжают действовать. Для запуска завода на территории Кировского района планируется закупить новое оборудование. Старое также будет использоваться.

Под какие цели будут отданы освободившиеся площади на Кожевенной линии, пока не уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что производитель автомобилей «АвтоВАЗ» прекратил работу до 18 мая.