ArtPlay в Петербурге может кардинально измениться после смерти миллиардера Босова

Филиал московского ArtPlay открылся в Петербурге конце 2016 года – в бывшем здании конструкторского бюро на Охте. Фото: http://spb.artplay.ru/

Филиал московского ArtPlay открылся в Петербурге конце 2016 года – в бывшем здании конструкторского бюро на Охте. Фото: http://spb.artplay.ru/

Творческий кластер ArtPlay, проект трагически погибшего миллиардера Дмитрия Босова, может радикально сменить формат после смерти владельца.

Основная идея ArtPlay — сдача в аренду пространства перспективным и развивающимся проектам. Компания ООО «Тандем Истейт», управляющая объектом, была признана властями Санкт-Петербурга стратегическим инвестором. То есть, передает Мойка78, ArtPlay должен сконцентрировать на своей площади успешные кризисоустойчивые компании, создающие добавочную стоимость.

К сожалению, пандемия коронавирусной инфекции негативно отразилась и на работе кластера. Трагическая гибель основателя также не способствует динамичному развитию проекта. Большие надежды на успех ArtPlay возлагали в городском комитете по инвестициям, главой которого являлась Ирина Бабюк. Отметим, что это не первая неудача комитета, случившаяся под её руководством.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что завод «Севкабель» переедет в Кировский район. Что появится на Кожевенной линии вместо предприятия — неизвестно.