В Америке бушует новый, более заразный штамм коронавируса

На сегодняшний день известно как минимум 14 мутаций коронавируса. Фото: pixabay.com

На сегодняшний день известно как минимум 14 мутаций коронавируса. Фото: pixabay.com

Американские исследователи установили, что с момента возникновения в китайском городе Ухань распространившийся по всему миру коронавирус мутировал и стал более агрессивным.

Одним из таких, наиболее опасных штаммов массово заражаются жители Соединенных Штатов. К таким выводам пришли эксперты лаборатории Лос-Аламоса. Еще в феврале, по предположениям ученых, агрессивный штамм попал в Европу, откуда «добрался» до Америки. В конце марта этот тип коронавируса стал доминирующим в стране.

Специалисты считают, что если летом коронавирус не исчезнет, то к осени он снова мутирует, но возможно предсказать, в какую сторону. В любом случае, все готовые вакцины тогда станут бесполезными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что теплая погода может способствовать спаду активности коронавируса из-за активизации иммунитета в летний сезон и большей рассредоточенность людей.