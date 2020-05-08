В Оренбуржье священника обвинили в педофилии

Задержанный отправлен в СИЗО на 2 месяца. Фото: pixabay

Задержанный отправлен в СИЗО на 2 месяца. Фото: pixabay

В Оренбургской области иеромонаха Климента подозревают в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Обо всем стало известно в пятницу, 8 мая. Следователи предъявили обвинение в педофилии 40-летнему жителю. По данным в правоохранительных органах, речь идет об иеромонахе Клименте (Кораблеве).

Как сообщил ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по региону Анжелику Линькову, задержанный отправлен в СИЗО на два месяца. Ему предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

В настоящее время следователи проверяют все обстоятельства и причастность обвиняемого к другим эпизодам подобных преступлений.

На сайте Бузулукской епархии сообщается, что иеромонах запрещен в священнослужении «на время ведения следствия и полного выяснения обстоятельств случившегося».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США экс-священники, обвиненные в педофилии, продолжают работать с детьми.