На съемках «Аватара 2» актеров заставили сниматься в воде

Сейчас ведутся съемки второй части знаменитого блокбастера Джеймса Кэмерона «Аватар 2». Недавно в твиттер-аккаунте съемочной группы появилась интересная фотография.

На снимке виден бассейн, в котором находятся актеры. Режиссер руководит съемочным процессом с помоста, который установлен сверху. На поверхности воды виднеется слой маленьких белых шариков — авторы снимка объяснили, что это пенопласт, который не дает свету проникать под воду и обеспечивают подходящие условия для съемок.

Также можно заметить, что актеры одеты в специальные костюмы с датчиками захвата движений. Это свидетельствует о том, что на кадре запечатлели кого-то из фантастических обитателей планеты Пандора.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что съемки второй части «Аватара» затянулись из-за пандемии коронавирусной инфекции.