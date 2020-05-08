Попова предупредила россиян о сохранении ограничений до создания вакцины

Попова отметила, что в случае многочисленных нарушений на майских праздниках, меры могут не ослабить, но ужесточить. Фото: kremlin.ru

Попова отметила, что в случае многочисленных нарушений на майских праздниках, меры могут не ослабить, но ужесточить. Фото: kremlin.ru

Она отметила, что инфекция станет частью жизни для всех граждан.

Об этом стало известно сегодня, 8 мая. Обо всем сообщает ТАСС. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые ограничения, которые ввели в период распространения коронавируса, останутся актуальны до тех пор, пока ученые не создадут вакцину. Попова считает, что в ближайшем будущем коронавирус станет частью жизни всех россиян.

«Мы движемся дальше и никуда мы от этого вируса уже не денемся»,

— отметила она.

Поэтому придется подстраиваться под ситуацию и соблюдать меры предосторожности, может, вплоть до конца 2020 года. Пока что более подробной информацией Попова не располагает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Попова назвала «финальную точку» в снятии ограничений в России. По ее словам, снятие запрета на проведение массовых мероприятий будет приниматься в последнюю очередь.