В США за месяц работу потеряли 20,5 млн человек

Этот показатель эксперты называют рекордным.

Об этом стало известно сегодня, 8 мая. Обо всем сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на данные министерства труда. В материале сказано, что уровень безработицы в стране за апрель вырос до рекордных 14,7%, то есть без работы остались 20,5 миллионов человек. Такого эксперты не припомнят со времен Великой депрессии. Отмечается, что за последние семь недель сразу 33 миллиона американцев обратились за получением пособий.

Напоминаем, что Америка сильно пострадала в период распространения коронавируса. Так, в стране зарегистрировано 1,3 миллиона случаев заражения инфекций, летальных исходов – более 77 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что США будет осваивать Луну без участия России. Месяц назад американский президент Дональд Трамп издал указ о закреплении права Америки на добычу космических ресурсов. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает неприемлемыми попытки приватизации космоса.