Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Многое зависит от вносимой суммы и срока.

Об этом стало известно сегодня, 8 мая. Обо всем сообщается на сайте банка. Сбербанк решил снизить ставки по базовой линейке рублевых вкладов. Теперь по вкладу «Сохраняй» максимальная ставка составляет 4,15%, а раньше была 4,5%. При этом вклад можно открыть только если сумма вклада составляет 400 тысяч рублей. По вкладу «Пополняй» ставку также снизили до 3,8%. Речь также идет о суммах больше 400 тысяч рублей. Ставка по вкладу «Управляет» снизилась до 3,45%.

«Снижение ставок по вкладам соответствует общей тенденции на рынке»,

— заявили представители Сбербанка в разговоре с РИА Новости.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рублю предсказывают возвращение к докризисному курсу уже в июне. В первую очередь, благодаря стабилизации нефтяных котировок и оживлению мировой экономики