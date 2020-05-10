В Петербурге завершили восстановление фонтана «Слава» в парке Победы

По поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова городской «Водоканал» к 9 мая завершил реконструкцию фонтана «Слава» в парке Победы в Московском районе.

Работы проводились в рамках программы по восстановлению фонтанного фонда Северной столицы, рассчитанной до 2024 года, объяснили в пресс-службе городской администрации. К сожалению, торжественную церемонию запуска фонтана придется отложить до снятия ограничительных мер и улучшения эпидемиологической ситуации.

В Смольном рассказали, что рабочим пришлось фактически строить фонтан заново — демонтировать старую чашу и отливать новую, затем облицовывать её. Водоотводные коммуникации и камеру управления теперь также новые. Все декоративные металлические элементы отреставрированы. Пуско-наладочные работы успешно завершены и фонтан готов приступить к работу в любой момент.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в аэропорту Пулково решили отложить реконструкцию.