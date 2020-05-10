Промсвязьбанк продал все запасы золота

Запасы снизились более чем на 90% в связи с непростой ситуацией в мире.

Об этом стало известно сегодня, 10 мая. Обо всем сообщил РБК аналитик Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий. Он заявил, что у Промсвязьбанк практически не осталось запасов золота – его количество уменьшилось за последнее время на 92%. Если раньше было 2,2 тонны, то сейчас осталось всего 0,2. Эксперт подчеркнул, что запасы золота также сократились у 61 российского банка. Он связывает это с ростом цен на металл в 2020 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что АвтоВАЗ планирует снова поднять цены на свои автомобили. Наибольший рост цен зарегистрирован у модели Lada Largus CNG — она стала дороже на 22 тысячи рублей. Практически неизменной осталась стоимость Lada Granta, Lada Largus, а также Lada XRay — ценник подняли всего на 5 тысяч.