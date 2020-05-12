Глава Роспотребнадзора считает ситуацию с коронавирусом в России «напряженной»

Глава Роспотребнадзора считает ситуацию с коронавирусом в России &#171;напряженной&#187;
Попова отметила, что медики справляются с объемом работы. Фото: kremlin.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания в Доме правительства во вторник, 12 мая, заявила, что санитарно-эпидемиологическая обстановке в стране остается неспокойной.

Попова подчеркнула, что в России ежедневно возрастает количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Отметим, что число пациентов каждый раз увеличивается примерно на 10 тысяч. Однако при этом глава ведомства добавила, что уже в течение десяти дней статистика по новым случаям остается стабильным, примерно одинаковым, передает ТАСС.

Кроме того, более 40%, то есть немногим меньше половины зараженных переносят заболевание бессимптомно. В России регистрируется 158 случаев инфицирования на 100 тысяч человек, что является обнадеживающим показателем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский Центр Алмазова готов принимать больных с коронавирусной инфекцией.

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