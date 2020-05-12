Стала известна стоимость продолжения «Аватара»

Стала известна стоимость продолжения &#171;Аватара&#187;
Точная дата премьеры сиквелов остается неизвестной. Фото: Кинопоиск

Продюсер и режиссер Джеймс Кэмерон сейчас работает на продолжением легендарной эпопеи «Аватар». В общей сложности, несколько фильмов этой истории обойдутся более чем в 1 млрд долларов.

Планируется, что вселенную «Аватара» пополнят четыре полнометражных картины, общая стоимость которых превышает миллиард долларов, передает издание Deadline. Соответственно, бюджет каждого фильма оценивается примерно в 250 миллионов долларов.

Отметим, что съемки сиквелов к «Аватару» ведутся на протяжении уже трех лет, сейчас они базируются в Новой Зеландии. Первая часть, длительное время остававшаяся самой кассовой в истории, вышла на экраны в 2009 году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в официальном Twitter-аккаунте появились фотографии со съемок новой части «Аватара». На кадрах видно, что актеры буквально играют под водой, в большом бассейне.

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