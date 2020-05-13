За 2019 год россияне оставили в Южной Карелии 310 млн евро

Большая часть туристов приезжает в Южную Карелию именно за покупками. Фото: pixabay.com

Большая часть туристов приезжает в Южную Карелию именно за покупками. Фото: pixabay.com

За прошедший год российские туристы оставили в Южной Карелии — граничащей с Россией области Финляндии, — свыше 300 миллионов евро.

В общей сложности, иностранные путешественники совершили покупок в регионе на 321 миллион евро, из которых более 90% пришлось на «карманы» российских туристов. К таким выводам пришли специалисты аналитической организации ТАK, пишет yle.UUTISET.

Таким образом, по сравнению с результатами 2018 года, поток путешественников в Южной Карелии возрос на 15%. При этом 73% из 5 627 опрошенных россиян прибыли в регион, чтобы совершить покупки. Еще 22% решили отдохнуть и лишь 3% находились в Финляндии по работе или навещали друзей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что визовые центры и генеральное консульство Финляндии снова заработают на территории РФ только летом.