Пожар в доме в центре Москвы унес жизнь человека

Сегодня днем в «сталинке» в центре столицы произошел пожар, в котором погиб один человек и еще несколько получили травмы.

Как сообщает РИА Новости, в многоквартирном доме не Фрунзенской набережной загорелись балконы на четвертом, пятом и шестом этажах. В огне погиб один человек, еще несколько получили ожоги. Точное число пострадавших пока неизвестно. Кроме того, спасатели эвакуировали не менее 35 жильцов.

После смерти человека в пожаре в жилом здании старой постройки Следственный комитет организовал проверку.

Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Причины пожара станут известны позднее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семьи погибших во время пожара в больнице Святого Георгия получат компенсацию. На месте погибли пять человек. В результате возбуждено уголовное дело.