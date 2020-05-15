Жители Петербурга меньше других россиян тратят деньги на видеоигры

Жители Петербурга меньше других россиян тратят деньги на видеоигры
Похоже, режим самоизоляции повлиял на рост оборотов платежей за игры и за контент внутри них: в апреле эти показатели были больше на 22% и 23% соответственно по сравнению с мартом. Фото: pixabay.com

Санкт-Петербург стал последним в списке российских городов-миллионников по среднему чеку за компьютерные и видеоигры.

Такими результатами поделились специалисты Яндекс.Денег, проанализировав данные с января по апрель текущего года, основанных на платежах через Яндекс.Кассу и оплату с помощью карт Яндекс.Денег. Кроме того, эксперты учитывали суммы, отправленные игровым стримерам через сервис Я.Стример.

Получилось, что в среднем петербуржцы тратят на видеоигры 481 рубль, в то время как, например, москвичи — 759 рублей. В тройку лидеров также вошли Казань (615 рублей) и Екатеринбург (579 рублей). При этом на сами игры тратится около 70% от общего оборота, еще 30% — это покупки контента внутри самих ир.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на еду жители Северной столицы во время самоизоляции стали тратить гораздо больше.

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