Многодетный отец из Ленобласти, насиловавший свою дочь, стал фигурантом еще одного уголовного дела

Житель Гатчины Андрей Бовт, которому вменяют насилие в отношении собственной несовершеннолетней дочери, теперь также подозревается в незаконном изготовлении, хранении и переделке оружия и боеприпасов.

Отметим, что в апреле 2020 года мужчину направили на психолого-психиатрическую экспертизу, проводимую в рамках расследования случаев сексуального насилия, применяемого к его дочери. Задержали злоумышленника минувшей зимой, в декабре в частный дом под Гатчиной нагрянули полицейские и обнаружили в коттедже целый арсенал оружия.

После выяснилось, что Бовт причастен не только к незаконному обороту огнестрельного оружия, но и к преступлениям сексуального характера. Сейчас обвиняемый находится под арестом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в больницу попала девочка, которая страдала от побоев и изнасилования со стороны родителей.