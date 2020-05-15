Люди с определенной группой крови чаще остальных заражаются коронавирусом

Специалисты нашли взаимосвязь между группой крови и инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 15 мая. Обо всем рассказал заслуженный врач России Владимир Круглый в эфире «Звезды». Он заявил, что люди со второй группой крови чаще остальных заражаются коронавирусом. Таковых в больницах лежит около 30%. Круглый объяснил, что исследование проводили в Китае, в нем приняли участие три тысячи человек.

«Исследование, безусловно, представляет интерес, но мы понимаем, что оно предварительное и требует дальнейшего, более масштабного изучения»,

— добавил врач.

Что касается остальных групп крови, то риски практически равны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названо лекарство, побеждающее коронавирус за двое суток. Она отметила, что очень важна правильная дозировка – лекарства нужно выпивать совсем немного. Напоминаем, что мефлохин включен с писок препаратов, которые рекомендуют принимать зараженным в больницах.