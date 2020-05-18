В «Ленэкспо» развернули еще 474 койки для больных коронавирусом

Размещение временного госпиталя в «Ленэкспо» для лечения больных Covid-19 является вынужденной мерой, связанной с тем, что стационары города «перегружены». Такое заявление сделал глава Петербурга Александр Беглов.

Обо всем стало известно в понедельник, 18 мая. Строители передали госпиталю дополнительно 474 койки для лечения больных с легкой формой COVID-19. Во время посещения временного госпиталя губернатор отметил, что заболеваемость в городе растет.

Как сообщили в администрации градоначальника, Петербург достиг новой договоренности с главой ПАО «Газпром» Алексеем Миллером о передаче павильонов 5 и 5А, 1, 2 и 3. При необходимости в них разместят дополнительно 990 койко-мест.

Беглов подчеркнул, что поручения, данные во время его последнего визита, выполнены: увеличено число колясок и ходунков, расширен штат сотрудников, которые обеспечивают уход за пожилыми пациентами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов проверил работу госпиталя в «Ленэкспо» после жалоб пациентов.