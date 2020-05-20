Сбербанк и Visa тестируют магазины без касс и продавцов

В России открылся первая подобная торговая точка.

Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем сообщает ТАСС. Сбербанк, розничная сеть «Азбука Вкуса» и платежная система Visa открыли первый магазин в России, в котором нет ни касс, ни продавцов. Это возможно благодаря системе компьютерного зрения. Для того, чтобы посетить торговую точку, нужно скачать приложение Take&Go и зарегистрироваться. Затем при входе в магазин достаточно отсканировать QR-код и можно смело приступать к покупкам. После того, как человек выйдет из магазина, у него автоматически спишутся деньги.

Отмечается, что необычный магазин открыли в «Москва-Сити». Его могут посетить любые желающие в течение месяца.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы смогут воспользоваться бесконтактной доставкой еды из-за коронавируса.