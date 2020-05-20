Сбербанк и Visa тестируют магазины без касс и продавцов

Сбербанк и Visa тестируют магазины без касс и продавцов
Такие магазины будут безопасными. Фото: Pixabay

В России открылся первая подобная торговая точка.

Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем сообщает ТАСС. Сбербанк, розничная сеть «Азбука Вкуса» и платежная система Visa открыли первый магазин в России, в котором нет ни касс, ни продавцов. Это возможно благодаря системе компьютерного зрения. Для того, чтобы посетить торговую точку, нужно скачать приложение Take&Go и зарегистрироваться. Затем при входе в магазин достаточно отсканировать QR-код и можно смело приступать к покупкам. После того, как человек выйдет из магазина, у него автоматически спишутся деньги.

Отмечается, что необычный магазин открыли в «Москва-Сити». Его могут посетить любые желающие в течение месяца.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы смогут воспользоваться бесконтактной доставкой еды из-за коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
visa Азбука вкуса бесконтактная оплата сбербанк
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
КИО собирается продать петербургское имущество на 800 млн рублей
Владелец «Розового кролика» после продажи сети займется ...
В Петербурге состоится военно-морской парад
Россияне перестали покупать автомобили в кредит
Медик, переболевший коронавирусом, показал свое истощенное тело
В Петербурге у мужчины с психическим расстройством отобрали водительские права
Сбербанк и Visa тестируют магазины без касс и продавцов
На Бестужевском горят гаражи