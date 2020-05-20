Медик, переболевший коронавирусом, показал свое истощенное тело

Медик, переболевший коронавирусом, показал свое истощенное тело
Мужчина сильно похудел. Фото: @thebearded_nurse

Мужчина смог выздороветь после длительного лечения.

Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем сообщает издание Buzzfeed News. Медбрат из Америки вместе со своим сожителем ездили на вечеринки на Зимний Фестиваль. Там присутствовали около тысячи человек – мужчины не переживали из-за коронавируса и надеялись, что все обойдется, если часто мыть руки и не трогать лицо. В результате в больницу обратились 38 человек, у которых диагностировали инфекцию, трое уже скончались. Медбрат и его партнер также заболели – они чувствовали себя очень плохо, их пришлось госпитализировать.

Американец провел шесть недель в больнице, большую часть времени он не мог дышать самостоятельно. Сейчас, когда ему стало лучше, медбрат выложил свое фото. На нем видно, как сильно мужчина похудел – раньше он весил 86 килограммов, а сейчас 63.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вирусолог не исключил, что Россия прошла плато и пик заболеваемости COVID-19.

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