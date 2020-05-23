Установлена личность захватчика офиса «Альфа-банка» в Москве

Полиция установила личность мужчины, пытавшегося захватить заложников в отделении «Альфа-банка» в Москве. Им оказался 34-летний житель Тюменской области.

Мужчина приехал в столицу из другого субъекта РФ, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, задержанный прописан в Нижневартовске и проживает в Тюменской области.

«Задержанный прописан в Нижневартовске. Алексей Барышников, 1986 года рождения», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, 23 мая в отделение «Альфа-банка» на улице Земляной вал в Москве вошел неизвестный с сумкой и заявил, что у него бомба. В здание в этот момент находились 6 человек.

Задержать злоумышленника удалось во время проведения переговоров. Здание офиса взяли штурмом. Никто в результате операции не пострадал.