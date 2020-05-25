Пострадавшие от коронавируса регионы получат 100 млрд рублей от правительства

Пострадавшие от коронавируса регионы получат 100 млрд рублей от правительства
Правительство РФ. Фото: government.ru

Российское правительство решило материально поддержать российские регионы, пострадавшие от коронавируса.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу правительства, материальную поддержку от государства получат 56 регионов страны, которые наиболее серьезно пострадали от коронавирусной пандемии. Средства предоставят регионам, чьи налоговые и неналоговые поступления на начало мая оказались ниже показателей последних двух лет.

Так, на поддержку пострадавших российских регионов правительство выделило 100 миллиардов рублей.

Размер каждой дотации будет определен с учетом первоочередных расходов бюджетов региона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Попова заявила о готовности свыше половины регионов России к снятию ограничений. По ее словам, через две недели страна сможет переходить к следующему этапу.

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