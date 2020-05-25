Пескова выписали из больницы после лечения от Covid-19

Пескова выписали из больницы после лечения от Covid-19
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отправился на карантин после выписки из больницы, куда его положили после инфицирования Covid-19.

Он отправился домой сегодня, 25 мая. Как сообщил ТАСС, Пескову предстоит еще две недели находиться в изоляции. Он постепенно приступит к работе в домашнем режиме.

О положительном тесте на коронавирус у пресс-секретаря президента стало известно в первой половине мая. Его госпитализировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что супруга Дмитрия Пескова рассказала о своем самочувствии после перенесенного COVID-19.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

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