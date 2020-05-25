Россияне стали реже брать ипотеку из-за коронавируса

Объем выдачи ипотечных кредитов сократился почти на 40%.

Об этом стало известно сегодня, 25 мая. Обо всем пишут «Известия», ссылаясь на Объединенное кредитное бюро. Отмечается, что ипотечных кредитов выдали меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Объем уменьшился почти вдвое – до 184 миллиардов рублей. Больше всего тенденция отказа от ипотеки заметна по Москве, Подмосковью, Санкт-Петербургу, Тюменской области и Краснодарскому краю.

Банки убеждены, что на ситуацию влияет коронавирус и введенные ограничения. Порой люди даже просто не хотят идти за ипотекой, так как предпочитают оставаться дома.

К слову, эксперты прогнозируют падение цен на недвижимость. Оно может подешеветь на 30%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на поддержку СМИ Петербурга в 2020 году выделено 120 млн рублей.