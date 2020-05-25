Переболевшие коронавирус перестают быть заразными только через 11 дней

Все это время они должны сидеть дома и соблюдать режим самоизоляции.

Об этом стало известно 25 мая. Обо всем сообщили специалисты из Национального центра инфекционных болезней и Академии медицины Сингапура. Они выяснили, что люди, переболевшие коронавирусом, перестают быть разносчиками инфекции только спустя 11 дней после выздоровления. Получается, что отрицательные тесты еще не дают право отправиться на прогулку или к друзьям – лучше соблюдать карантин.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 73 человека. Вирус жил в их организмах продолжительное время, что делает болезнь такой коварной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России коронавирус диагностировали у 2 тысяч беременных женщин. Дети рождаются здоровыми. Они могут заболеть развел что после тесного контакта с матерью. Поэтому ребенка тут же изолирую – до тех пор, пока для него не станет безопасным нахождение с женщиной.