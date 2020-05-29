Россияне стали чаще покупать недвижимость в Беларуси

Россияне стали чаще покупать недвижимость в Беларуси
В Беларуси недвижимость стоит дешевле. Фото: Pixabay

Число запросов на покупку жилья выросло в несколько раз за последние два месяца.

Об этом стало известно сегодня, 29 мая. Обо всем пишут РИА Новости, ссылаясь на риелторов и инвестиционных консультантов. В Беларуси обратили внимание на большой спрос среди россиян на недвижимость в соседнем государстве. Число запросов выросло в разы за апрель и май, несмотря даже на пандемию коронавируса. Россияне хотят купить квартиры, загородную и коммерческую недвижимость в Беларуси.

«Уровень цен в Минске сильно ниже, россияне стали проявлять еще больший интерес к таким спекулятивным покупкам»,

– заявили эксперты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти разрешили продажу топлива и недвижимости. Согласно документу, на территории региона разрешена торговля в спецмагазинах жидким котельным и древесным топливом, а также топливным торфом и газом в баллонах.

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