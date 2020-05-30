В России на борьбу с коронавирусом потратят 500 млрд рублей

На эти деньги можно было бы модернизировать первичную медико-санитарную помощь.

Об этом стало известно сегодня, 30 мая. Обо всем рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишут РИА Новости. Он отметил, что в общей сложности в России на борьбу с коронавирусом потратят 500 миллиардов рублей – это огромная сумма, с которой можно сравнить программу модернизации первичной медико-санитарной помощи. Мурашко подчеркнул, что следит за расходом средств на нацпроекты и пока что цифры крайне низкие во всех регионах России.

Напоминаем, что в России на данный момент зараженных коронавирусом зарегистрировано около 400 тысяч человек, летальных исходов – 4,5 тысячи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сообщалось, что в Минздраве рассказали, сколько нужно времени на восстановление легких. После коронавируса половине граждан нужно примерно три недели на восстановление органа.