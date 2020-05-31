Безденежье заставило экс-солиста «Отпетых мошенников» устроиться таксистом

Артист поделился, что его родная сестра, Евгения, тайно приватизировала оставшуюся от родителей квартиру в Петербурге и планирует через суд исключить брата и племянника из списка жильцов. Фото: Instagram @garik_bogomazov

Артист поделился, что его родная сестра, Евгения, тайно приватизировала оставшуюся от родителей квартиру в Петербурге и планирует через суд исключить брата и племянника из списка жильцов. Фото: Instagram @garik_bogomazov

Один из бывших участников некогда чрезвычайно популярной отечественной группы «Отпетые мошенники», Игорь Богомазов, из-за наступившего кризиса был вынужден пойти таксовать.

О критическом положении артиста рассказал его друг Юрий. Он объяснил, что сейчас вся артистическая среда испытывает серьезные трудности в связи с экономическим кризисом, спровоцированным пандемией коронавируса. «Но Гарик всё равно молодец — не каждый из знаменитостей переступил бы через себя», — отметил его товарищ в разговоре с изданием «Стархит».

При этом Юрий высказал свое мнение относительно скандальной ситуацией с сестрой артиста, которая якобы выселяет его из родительской квартиры в Петербурге. Мужчина считает, что все это — слухи, попытка заинтересовать какое-нибудь телешоу и заработать на этом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению Сергея Шнурова, поклонников российских артистов совершенно не волнует положение их кумиров.