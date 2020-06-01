Елена Воробей сообщила о заражении коронавирусом

Заслуженная артистка РФ Елена Воробей рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19.

Юмористка рассказала в своем инстаграме, что диагноз коронавирусная инфекция ей поставили еще несколько дней назад, однако она не решалась сообщать об этом из-за «глупых страхов».

Воробей заявила в видеообращении к подписчикам, что ее болезнь протекает без серьезных симптомов — у нее есть небольшой кашель и «легкое недомогание».

«Второй день мой был очень жесткий — ужасно болела спина, ночью от мышечной боли невозможно спать» — рассказала Воробей, добавив, что «сё тело болело так как будто меня битами били».

В ближайшее время она пройдет обследование по компьютерной томографии, которое покажет серьезность заболевания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что переболевший коронавирусом Песков отказался от рукопожатий.