Елена Воробей сообщила о заражении коронавирусом

Елена Воробей сообщила о заражении коронавирусом
Елена Воробей заразилась коронавирусом. Фото: instagram.com/vorobei_elena

Заслуженная артистка РФ Елена Воробей рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19.

Юмористка рассказала в своем инстаграме, что диагноз коронавирусная инфекция ей поставили еще несколько дней назад, однако она не решалась сообщать об этом из-за «глупых страхов».

Воробей заявила в видеообращении к подписчикам, что ее болезнь протекает без серьезных симптомов — у нее есть небольшой кашель и «легкое недомогание».

«Второй день мой был очень жесткий — ужасно болела спина, ночью от мышечной боли невозможно спать» — рассказала Воробей, добавив, что «сё тело болело так как будто меня битами били».

В ближайшее время она пройдет обследование по компьютерной томографии, которое покажет серьезность заболевания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что переболевший коронавирусом Песков отказался от рукопожатий.

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