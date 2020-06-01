Смольный не будет спрашивать с предприятий за долги по электричеству

Но с 1 июля по 30 сентября необходимо расплатиться по счетам. Фото: pixabay.com

Но с 1 июля по 30 сентября необходимо расплатиться по счетам. Фото: pixabay.com

Власти Северной столицы, в рамках государственной поддержки малого и среднего бизнеса в кризисный период, до конца июня прекращают работу по взысканию задолженностей.

Об этом заявили в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Евгения Елина. В частности, в июне предприятия-должники по счетам за электроэнергию могут продолжать потреблять ресурсы, необходимые для производства, отключать электричество не станут.

Эта мера поддержки актуально для всех субъектов малого и среднего бизнеса, признанных пострадавшими от кризиса, спровоцированного пандемией коронавирусной инфекции. Тем не менее, начиная с 1 июля и по 30 сентября задолженность необходимо погасить.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург получил более 240 млн рублей на поддержку сферы малого и среднего предпринимательства. Средства выделили из федерального бюджета.